京成バス千葉セントラルと日東交通は、高速バスの東京〜鴨川線「アクシー号」のダイヤ改正を5月16日に実施した。鋸南町と鴨川市長狭地区に乗り入れを開始する。道の駅保田小学校や保田漁港、大山千枚田、みんなみの里などへの東京都心からの観光需要と、通勤や通学で東京方面へ向かう需要を取り込む。運行便数は1日20往復に増便し、うち鋸南・長狭地区を経由する特急便が4往復。東京駅からの所要時間は、鋸南地区までが80分、長狭