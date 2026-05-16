ハーツ戦の後半、勝ち越しゴールを決めるセルティックの前田（左）＝グラスゴー（ロイター＝共同）【グラスゴー（英国）共同】サッカーのスコットランド・プレミアリーグは16日、各地で最終節が行われ、前田大然らが所属するセルティックが5季連続56度目の優勝を果たした。首位だったハーツをホームに迎え、3―1で勝って2位から逆転した。1―1の終盤、前田が左折り返しを押し込んで勝ち越した。今季14点目。旗手怜央はメンバー