フリーの谷尻萌アナウンサーが爽やかな着物姿を披露し反響を呼んでいる。谷尻アナは１６日、自身のインスタグラムに「こんにちはどんな日々をお過ごしですか？私は最近は茶道と着付けにすっかり夢中だよ〜」と書き出すと、「着物つながりで、、少し前に地元京都でお友達と着物を着て散策した時の写真を載せておきますレトロ喫茶でまったりできて嬉しかったな〜」と振り返り、淡いミント色の着物に身を包んだ姿を複数アップ