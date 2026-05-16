俳優の染谷将太さん（33）が16日、主演映画『廃用身』（全国公開中配給：アークエンタテインメント）の公開記念舞台挨拶に登場。最近、衝撃を受けたことを明かしました。映画は、外務省医務官を経て、現在も在宅訪問医として活躍する久坂部羊さんの小説『廃用身』が原作。老齢期医療や介護の現場で、廃用身（まひなどにより、回復の見込みがない手足のこと）をめぐる医師と患者、その家族のあり方などを問うヒューマンサスペンス