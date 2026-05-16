毎日のアイメイクをもっと美しく仕上げたい方に注目の新作が登場♡「クチュールアップ ロング＆カールマスカラ」が、カール力をアップして2026年6月1日（月）よりリニューアル発売されます。まるで自まつ毛がそのまま伸びたような自然なロング感※1はそのままに、長時間続く上向きカールを実現。さらにスタイリッシュな新パッケージへと進化し、毎日のメイク時間をより楽しく彩ってくれ