医療費の還付金があるなどとウソをつき、80代の男性から現金約50万円をだまし取ったとして、特殊詐欺の指示役の男が逮捕されました。 【写真を見る】「医療費の還付金がある」などとウソ…80代男性から現金約50万円をだまし取った疑い 特殊詐欺の指示役の男（42）を逮捕 男は覚醒剤を所持した疑いでも逮捕 岐阜県警各務原署 逮捕されたのは、住居不定・無職の武内優志容疑者（42）です。警察によりますと、武内容疑者は去年4月、