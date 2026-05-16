実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が16日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の白髪への指摘について言及した。ひろゆき氏は25年12月、自身のYouTube動画で月の生活費は「5万円もかからない」と告白。今月16日には「ポルシェや整形手術は自分とは関係ない世界だと考えた方が楽。分相応を弁えない人が増えたよね」と持論を投稿していた。そこで、一部のユーザーから「白髪対策にお金を使ったら?」といった指摘が寄せら