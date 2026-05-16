カーリング女子、ロコ・ソラーレの吉田夕梨花が１６日、自身のインスタグラムを更新。「２ｎｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」などと記し、夫でスピードスケート男子の新濱立也との結婚２周年を報告し２ショットを投稿した。「それぞれの夢も夫婦として叶えていきたいことも、変わらずどんどん挑戦していこう」と壁にもたれて仲よく寄り添い見つめ合う写真や、手と手を重ね合う写真も。フォロワーからは「結婚記念日おめでとうござ