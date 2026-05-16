米国のトランプ大統領は5月15日、ソーシャルメディアに投稿し、「米軍とナイジェリア軍が『当夜』、共同作戦を実施し、過激組織『イスラム国』のナンバー2アブ・ビラール・ミヌキを『排除』した」と述べました。 トランプ大統領は投稿で、自らの指揮の下、米軍とナイジェリア軍は「綿密に計画され極めて複雑な」任務を遂行し、「世界で最も活発なテロリスト」を戦場から「排除」することに成功したと説明しました。 トランプ大統領