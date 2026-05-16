フリーアナウンサーの加藤綾子（41）が16日、自身のインスタグラムを更新し、フジテレビの先輩、後輩との「ランチ会」ショットを公開した。「誕生日パーティーというか幸せなランチ会」と書き出し、フリーアナウンサーの高島彩とフジテレビの井上清華アナウンサーとの3ショットを投稿。井上アナとは同じ4月23日生まれで「先日彩さんがお祝いしてくれました」。2人の前には「Happy Birthday」と書かれたバースデープレートが