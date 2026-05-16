夕食会で握手するトランプ米大統領（右）と中国の習近平国家主席＝14日、北京の人民大会堂（ロイター＝共同）【北京共同】中国商務省は16日、トランプ米大統領の訪中に合わせて韓国で13日に開いた閣僚級の貿易協議などを踏まえ、米国産牛肉の輸入拡大に向けて取り組む方針を発表した。トランプ氏は、習近平国家主席との首脳会談で、中国が大豆などの輸入を増やすことで合意したことを明らかにしていた。中国商務省は、双方が一