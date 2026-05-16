◇スコットランド・プレミアリーグ上位プレーオフセルティック3―1ハーツ（2026年5月16日英国・グラスゴー）セルティックが最終節で劇的な逆転5連覇を達成した。勝ち点1差で追う首位ハーツをホームに迎えた一戦に3―1で勝利。レンジャーズをかわして単独最多となる56度目の優勝を記録した。FW前田大然は1―1の後半42分に公式戦6戦連発となる決勝点。左からの折り返しに右足を合わせ、セルティックは終了間際にも加点