女優の吉谷彩子が愛犬の可愛らしい姿を写真に収めた。吉谷は１６日に自身のインスタグラムを更新。「コン太くん、ここにいたの！？探したんだよ〜！」と書き出すと、「暖かくなると、ひんやりしたベットの下で寝るコン太くん。」とつづり、ベッドの下からひょっこりと顔を出す愛犬・コン太くんの姿を写真で公開。「コン太がここで寝ると、暑くなってきたんだなーって毎年感じます」と、コン太くんの行動で季節を感じることも