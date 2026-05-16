実業家のひろゆき氏が１６日までに配信されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲｅＨａｃＱ」に出演した。配信では「【ひろゆきｖｓニュース】最近の気になるニュースにガチ回答！」と題して視聴者の質問に回答した。視聴者が「辺野古の船の事故と部活動のバス事故、高校生が１人亡くなってる点など共通点が多いと思いますが、捜査の方向性やマスコミの報道について格差を感じます。なぜ格差が生じるのでしょうか」と質問。ひろゆ