結成１６年以上の漫才師が競うお笑い賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント」のグランプリファイナルが１６日、東京・台場のフジテレビで行われ、金属バット、トットの２組が決勝に進出した。準決勝では４組がトーナメント方式で戦った。金属バットはファイナル史上最高得点となる２９６点をたたき出し、２６４点のタモンズに勝利。トットは２９２―２８９でリニアを撃破した。「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」は、全国