◆スコットランド１部▽第３８節セルティック３―１ハーツ（１６日、セルティック・パーク）北中米Ｗ杯の日本代表に選出されたセルティックのＦＷ前田大然は１６日、ホームで今季最終戦のハーツ戦に１トップで先発出場し、逆転優勝となる決勝ゴールを決めた。ＦＷ旗手怜央はベンチ外だった。ともに勝てば無条件で優勝が決まる一戦。前半４３分にコーナーキックからハーツが先制したが、同追加タイムにセルティックがＰＫを