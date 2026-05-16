【モデルプレス＝2026/05/16】お笑い芸人のしんや（35）が5月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。第1子誕生を発表した。【写真】35歳人気芸人、第1子抱える姿◆しんや、第1子誕生を発表同日、お笑いコンビ・令和ロマンがKアリーナ横浜にて開催した単独ライブ「RE：IWAROMAN」で前説を務めたというしんやは「Re令和ロマンの前説でも発表させて頂きましたが、チームメイトが増えました」と報告。「屈強なラガーマン男の子トライ 家族