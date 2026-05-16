【モデルプレス＝2026/05/16】櫻坂46の増本綺良（24）が5月16日、自身の公式ブログを更新。グループ卒業を発表した。【写真】櫻坂46増本綺良＆井上梨名、同期コンビの美脚ショット◆増本綺良、卒業発表増本は「15枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します」と報告。「16歳でオーディションを受けて、今は24歳。この場所で成長して大人になりました」とこれまでを振り返り「ここじゃなきゃ出来なかった経験、知らなかった