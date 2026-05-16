１３日、総合保税区内の玩具企業で検査を行う韶山税関の職員。（長沙＝新華社配信）【新華社長沙5月16日】サッカー2026年ワールドカップ（W杯）の開幕が近づく中、中国湖南省では関連グッズの輸出が活発化している。省中部の湘潭総合保税区からはこのほど、公式ライセンスを取得したW杯関連のプラスチック玩具25万2千個が米国とメキシコ向けに出荷された。１３日、総合保税区内の玩具企業で検査を行う韶山税関の職員。（長沙＝新