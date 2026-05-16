ロシア大統領府は１６日、プーチン大統領が１９〜２０日に中国を公式訪問すると発表した。習近平（シージンピン）国家主席と会談し、両国の協力強化について協議する。トランプ米大統領の訪中直後のタイミングで、露大統領報道官は米中会談についても議題になる見通しを示した。プーチン氏の訪中は５年連続。今回は政治・経済など幅広い分野の協力を定めた中露善隣友好協力条約の署名から２５年に合わせたものとなる。首脳会談