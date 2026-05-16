結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削るフジテレビ系「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」が16日午後6時30分から生放送された。4年連続グランプリファイナル進出の金属バットが決勝に進出した。金属バットは第1試合でヤングに勝利。準決勝はタモンズに296点で圧勝した。296点はグランプリファイナル史上最高得点だった。優勝すれば初となる。金属バットが2本目に披露した漫才は、祝日にツッコミを入れていくものだった。「建国記