タレントのはるな愛（53）は5月13日に自身のInstagramを更新し、米ロサンゼルスのドジャースタジアムでドジャース戦を観戦したことを報告した。試合ではドジャースの大谷翔平（31）が12試合＆53打席ぶりとなる7号本塁打を放ち、現地観戦のはるなにとって忘れられない一戦となったようだ。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」