NBA Japan公式Instagramは5月13日に投稿を更新し、ロサンゼルス・レイカーズの八村塁（28）が試合後会見で見せたユーモラスな一幕を公開した。レイカーズは5月12日、オクラホマシティ・サンダーとのプレイオフ西地区準決勝第4戦に敗れ、シリーズ敗退が決定。八村は25得点を挙げる活躍を見せたが、試合後のインタビュー中にレブロン・ジェームズ（41）が現れると、席を譲るような形で