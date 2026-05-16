１票差で現職が勝利した３月２２日投開票の栃木県那須町長選について、県選挙管理委員会は１６日、県庁で全票の再点検を行った。再点検の結果、有効か無効か判断するのが難しい疑問票として、投票総数１万５６６票のうち７９０票を抽出した。再点検は同日午前９時から行われ、冒頭のみ報道陣に公開された。県選管の職員２５人が点検作業に参加し、投票用紙１枚の記載内容を職員５〜６人が目視で確認した。県選管によると、疑