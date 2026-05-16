結成16年目以上の芸人が対象の賞レース「THESECOND〜漫才トーナメント〜」グランプリファイナルが16日、東京・台場のフジテレビで行われ、金属バットとトットが決勝進出を決めた。準決勝の第1試合では結成21年目のタモンズと結成20年目の金属バットが激突。296−264の大差をつけ、後攻の金属バットが初の決勝進出を決めた。結成18年目の顔合わせとなった第2試合は、後攻のトットがリニアを292−289で下し、勝ち上がった。