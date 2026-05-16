体操の世界選手権（１０月、オランダ）などの代表選考会を兼ねたＮＨＫ杯３日目（１６日、東京体育館）で、１５歳の西山実沙（なんばク）が躍動した。全日本選手権覇者の西山は、女子個人総合の２回目でも安定した演技を披露。合計１６４・８９７点で初優勝を果たし、世界選手権の代表に決まった。「自分的にはすごく緊張していたが、練習でやってきたので?大丈夫?と自信を持ってやった」と頬を緩めた。日の丸のジャージは「