毎回新作が登場するたびに、楽しみにしている人も多いであろう【ミスタードーナツ】の期間限定メニュー。今回も、ちょっとユニークで美味しそうなドリンクとドーナツが登場中です。特に、今回の期間限定メニューで特徴的なのは、その“食感”。食感も味も楽しめるメニューで、リフレッシュできるひとときを過ごしませんか。カフェタイムにぴったりなミスドの期間限定「ドリンク・ド