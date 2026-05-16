服はセールを活用してできるだけお得にGETしたい一方で、今の気分を優先したおしゃれだって楽しみたい。それなら【しまむら】のプチプラアイテムに狙いを定めてみて。今回は、定価で税込1,089円という驚きの値段で展開されている、しまむらの狙い目アイテムを厳選してご紹介。今買って盛夏まで長く着回せそうなTシャツやキャミソールは、まさに高コスパと言えるかも！ フレンチガーリーにキマるボー