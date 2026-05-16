１３日、運行中の「田植え専用列車」Ｋ５１５３次列車。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン5月16日】中国黒竜江省の三江平原が田植えシーズンを迎えている。13日には、田植え作業員らを乗せた「田植え専用列車」K5153次列車がハルビン東駅を出発し、撫遠駅へ向かった。作業員らは現地で育苗や田植えなどの作業に従事する。三江平原は中国有数の穀倉地帯として知られ、毎年田植えシーズンになると、鉄道部門が専用