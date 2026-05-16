ロックバンド・FLOWが、アミューズ公式YouTubeチャンネル内のオリジナルコンテンツ「A!PRESS」に出演し、「FLOW 結成26周年記念インタビュー」が公開された。【動画】FLOW、結成26周年インタビュー日本人バンド史上初“世界五大陸制覇”の裏側語る2000年に現在の5人体制で活動をスタートし、今年結成26周年を迎えたFLOW。“26（フロウ）”という数字を大きな節目として捉えるメンバーたちが、結成から現在までの歩みを振り返