フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。準決勝第1試合はタモンズと金属バットで、金属バットがグランプリファイナル史上最高得点となる296点を獲得し、いち早く決勝進出。第2試合はリニアとトットで、292点を獲得したトットが勝ち上がった。【写真】人気声優も解説していた！金属バットが披露した鶏の部位2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトス