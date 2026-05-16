結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削る「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」が16日午後6時30分からフジテレビ系で生放送されている。優勝賞金1000万を手にするのはどのコンビか、注目が集まる。準決勝に進出したのはタモンズ、金属バット、リニア、トットの4組。一般観客100人が審査し、1、2、3点の中から点数を決定する形式で満点は300点。トップバッターの第1試合でネタを披露した金属バットは、ヤングと対戦し293点を獲得。