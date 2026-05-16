ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！文字の順番を入れ替えるだけで、聞き馴染みのあるあの言葉に大変身します。頭を柔らかくして、制限時間1分以内に正解を導き出しましょう！問題：「い は つ ぶ ろ う」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。い は つ ぶ ろ うヒント：最後の文字は「つ」答えを見る↓↓↓↓↓正解：ろうはいぶつ正解は「ろうはいぶつ」でした。▼解説正解は、身体にと