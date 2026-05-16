縁がギザギザした、いわゆる「ギザ十」が、2026年4月11日に終了した第127回入札誌「銀座」で14万5625円の高額で落札されました。一体なぜなのでしょうか？【画像】実際の10円玉を見る現行の10円玉が高額落札現行の10円玉には側面がギザギザしているものがあります。いわゆる「ギザ十」です。ギザ十は、昭和31年を除く昭和26年から昭和33年に発行されたものに見られます。当時は銅の価格が高かったこともあり、10円玉が削られてしま