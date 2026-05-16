お笑いタレントの有吉弘行（51）が16日、自身のインスタグラムを更新。子供の足と思われる写真を披露した。有吉は「裸足好きな家系」とつづり、松田聖子の「裸足の季節」の曲をバックに、大人の足と子供の足が写った写真を投稿したもの。フォロワーからは「可愛いアンヨ」「可愛すぎるぅ！！！」「ひゃあ可愛らしい足」「かわゆい」などの声が寄せられていた。有吉は21年4月1日に元日本テレビで、フリーアナウンサーだった