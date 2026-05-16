警察は先ほど、新たに、川崎市に住む16歳の男子高校生を逮捕したと発表しました。これで逮捕者はいずれも16歳の少年4人となり警察は「実行役は全員逮捕した」としています。警察はきょう午後、16歳の男子高校生を川崎市内で発見して任意同行を求めその後、逮捕しました。少年は任意同行に素直に応じたということです。既に逮捕されていた3人との関係は分かっていないということですが、警察は、現場にいたのは4人で、これで実行役