結成１６年以上の漫才師が競うお笑い賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント」のグランプリファイナルが１６日、東京・台場のフジテレビで行われ、金属バット、タモンズ、リニア、トットの４組が準決勝に進出した。今年は大会史上最多となる１５２組がエントリーし、うち８組がこの日のファイナルに進出。漫才は観客１００人が採点し、金属バットは２９３点、タモンズは２８９点、リニアは２９３点、トットは２９３