“いい靴”を履けば、いい出会いや運気を運んできてくれるんだって！そこで今回は、本田紗来とともに、洗練されたデザインが魅力のMIU MIUから「バレエシューズ＆スニーカー」をご紹介します。思わず自慢したくなるデザインのシューズをチェックして♡MIU MIUバレエシューズオトナのフェミニティをキーワードに洗練されたデザインが魅力のミュウミュウは女のコの憧れの存在。イタリアのことわざにならい、“いい靴”を履けば