１６日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、日本サッカー協会が１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表したことを報じた。ＶＴＲ出演したサッカー解説者の松木安太郎氏はＷ杯で勝ち抜くポイントについて聞かれると「もちろん攻撃もそうなんですけど、守りの部分」と、まず指摘。「今までのＷ杯の優勝チームを見ても、いいゴールキーパーを備