元乃木坂４６で女優の久保史緒里が１６日に自身のインスタグラムを更新し、セレモニアルピッチについて振り返った。久保は「本日、楽天モバイル最強パーク宮城にてセレモニアルピッチを務めさせていただきました」と書き出すと、ピッチングの様子を伝える写真を添えた。「何度経験させていただいても、とっても緊張します。。無事に届いて良かったです」と報告。続けて「今年も丁寧にご指導いただきました。本当にありがと