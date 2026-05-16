21年に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）と交際していた元俳優・前山剛久さん（35）が16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。社会復帰を目指すため、スーパーで働くもアンチらしき人物に遭遇したと語る場面があった。前山さんはYouTube動画で神田さんへの不適切な発言をし炎上。勤めていたメンズラウンジを退店し、一時引きこもり状態だったと告白した。その後“社会復帰”を目指すとし「タイミー」に登録、スーパー