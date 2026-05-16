指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ＭＥ（ノットイコールミー）が１６日、神戸ワールド記念ホールでグループ初のアリーナツアー「喝采パレード」の兵庫公演を開催。６月２４日発売１２枚目両Ａ面シングルの表題曲のタイトル「愛くださいませ」を解禁し、初パフォーマンスを行った。ライブは、ツアーのために書き下ろされた新曲「喝采パレード」からスタートすると１１枚目シングル「排他的ファイター」、１２枚目両Ａ