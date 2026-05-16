明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆明るい笑顔を絶やさずにいると、次々とラッキーな事が舞い込んでくる日。スポーツで健康的な魅力をアピールするのもよいです。B型の運勢……★★★★★一発大逆転のある日。これまでうまく行かなかった事が好転しそう。普段以上の実力が発揮できるので、積極的な行動にでると吉です。O型の運勢……★☆☆