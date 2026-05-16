「体の大きさに応じて(出される)お米の量が変わるって、初めて知って」関口メンディーが、ドラマ『ムショラン三ツ星』の完成会見で、撮影中に体験した刑務所の食事事情を明かし、受刑者役を演じる中で感じた“食の大切さ”について語った。関口メンディー○関口メンディー、刑務所の食事を体験して初めて知ったこと「体の大きささに……」関口は11日、都内で行われたNHK総合の土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』(5月23日スタート 毎週