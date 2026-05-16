そ、そうですか…ここまで自信たっぷりだと突っ込む気にもならないですね。同僚「なんか…スゲーのが来た…」生徒「あの先生苦手かも」「美人アピールがすごい…」赴任初日からまわりに強烈な印象を与えている“声楽界のマドンナ”さん。果たして教師としての手腕は…!?>>【まんが】私が一番(ウーマンエキサイト編集部)