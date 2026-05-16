アイドルグループ・櫻坂46の増本綺良（24）が16日、自身のブログで6月10日に発売予定の15枚目シングルの活動をもって、グループ卒業を発表した。【写真】仲良しな幸阪茉里乃＆増本綺良2ショット公開増本は「ご報告」と題してブログを更新すると「15枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します」と発表した。増本は「16歳でオーディションを受けて、今は24歳。この場所で成長して大人になりました。欅坂46、櫻坂46でたく