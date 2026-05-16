1カ月前から約束していた映画をドタキャン！年の差に驚きつつも親友の恋を応援をしようと思っていたのに…。こんなことする子じゃなかったのに！親友が夢中になる47歳の彼ピ、どんな男なんだ…!?>>【まんが】親友の彼ピは47歳高収入(ウーマンエキサイト編集部)