エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら、長年不倫を続けている“シタ妻”。家族に内緒で働くクラブのパーティーで、同僚から「枕営業」の証拠映像を流され、つかみ合いに発展する修羅場を迎えた。【映像】美月（桜井日奈子）の「枕営業」証拠映像5月15日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した同作。ある日突然余命宣告された夫が