トロント・ブルージェイズが5月9日、Xを更新。岡本和真（29）をモチーフにした球場グルメの写真を投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「Undefeated in the Kaz-adilla era ケサディーヤは美味いよ！」と投稿されたのは、岡本が大好きと公言しているケサディーヤの写真。背景に