ゴールを決め喜ぶバルセロナのレバンドフスキ＝昨年4月、バルセロナ（ゲッティ＝共同）サッカー、スペイン1部リーグのバルセロナは16日、37歳のFWレバンドフスキが今季限りで退団すると発表した。ポーランド出身で、2022年夏に加入。4シーズンで通算191試合119得点、3度のリーグ制覇などに貢献した。自身のインスタグラムに「挑戦と努力に満ちた4年間を経て、次のステップに進む時が来た」と記した。（共同）